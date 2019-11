Yannick Carrasco buteur et passeur lors du partage spectaculaire de Dalian Yifang

Dalian Yifang a partagé 3-3 contre Hebei, samedi, lors de la 28e journée du championnat de Chine. Aligné toute la rencontre, Yannick Carrasco a inscrit un but et délivré une passe décisive.



Marcao a donné l'avantage à Hebei (31e). Sur un coup franc excentré, Carrasco a trouvé Wang au second poteau pour l'égalisation de Dalian Yifang (45e+1). Le Diable Rouge a ensuite donné l'avantage aux siens sur penalty (49e). C'est son 16e but en 24 rencontres de championnat cette saison. Le but de Rondon (71e), également sur penalty, semblait mettre l'équipe locale à l'abri. Mais Hebei est revenu au score grâce à un penalty de Marcao (75e) et à une frappe instantanée de Dong Xuesheng (85e). Dalian Yifang est 10e du championnat avec 35 points. Hebei, 30 points, est 12e.