Yannick Carrasco en route pour l'Angleterre? Un club fait le forcing pour l'attirer!

Yannick Carrasco va-t-il enfin trouver une porte de sortie et quitter Dalian Pro cet hiver? Selon nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, Crystal Palace aurait entamé des négociations avec son homologue chinois en vue de conclure un prêt du Diable Rouge.

Le Belge de 26 ans s'entraînerait individuellement du côté d'Anvers et attendrait avec impatience que les deux clubs trouvent un accord. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés (Everton, Bétis Séville...) ces dernières semaines sans qu'un transfert puisse être conclu. Het Laatste Nieuws précise Dalian Pro serait toujours aussi intransigeant et ne faciliterait pas la tâche de Crystal Palace.

Carrasco était pour rappel passé de l'Atletico Madrid à Dalian en février 2018. Il est sous contrat jusqu'en 2022.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Carrasco veut absolument quitter la Chine et Crystal Palace cherche à se renforcer sur les ailes. L'Angleterre, et plus particulièrement la ville de Londres, font partie des destinations privilégiées par le Diable Rouge. Mais son club, Dalian Pro, a déjà prouvé ces derniers mois qu'il ne fera pas de cadeau au Diable Rouge et ne le laissera pas partir pour rien.