Yannick Carrasco sur les retrouvailles avec la France: "Il reste un goût amer"

La Belgique défiera la France en demi-finales du Final Four de la Ligue des Nations, le 7 octobre 2021 à Turin. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué jeudi dernier au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

Ce sera le 75e duel entre Belges et Français. Le dernier, douloureux souvenir pour les Diables, est la demi-finale du Mondial 2018 perdue 1-0 à Saint-Pétersbourg.

Invité sur la chaîne beIN Sports ce lundi, Yannick Carrasco s'est brièvement exprimé sur un nouveau duel très attendu. "Oui, c'est sûr que la défaite en Coupe du monde nous a fait mal, reconnaît le joueur de l'Atlético de Madrid. Ça ne va pas être une revanche à 100%. Il reste un goût amer. On espère faire un bon truc contre eux au Final Four."

Lors de la première édition de la Ligue des Nations, on se souvient que la Belgique avait tout en main pour disputer le Final Four mais les Diables se sont inclinés 5-2 en Suisse. Une nouvelle étape a été franchie, et les Diables Rouges viseront une qualification pour la grande finale.