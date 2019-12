Zidane refuse de penser au choc face au Barça: "Si je le fais, je me trompe complètement!"

L'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane a affirmé ce samedi en conférence de presse qu'il "ne pense pas du tout" au Clasico contre Barcelone, prévu mercredi (20h00), avant de se déplacer à Valence pour la 17e journée de Liga, dimanche (21h00).



"Je ne crains rien du tout, je ne pense pas du tout à cela", a déclaré Zidane en conférence de presse. (...) Notre seule préoccupation, c'est le match de demain (dimanche). Le reste, c'est du futur proche, mais en même temps lointain", a écarté le technicien.



"Si je pense au match de demain, je me trompe, je me trompe complètement! Le match le plus important, ça doit toujours être ton prochain match, toujours", a lâché le technicien.



"Je mets toute mon énergie dans le match de demain (dimanche). Mais vraiment en plus. Ca ne m'intéresse pas de penser à mercredi (dès ce samedi, ndlr). Dimanche à 23h00, on se penchera là-dessus avec toute l'équipe, mais pas avant", a insisté "Zizou".



Zinédine Zidane a prévenu les journalistes qu'il ne souhaitait pas s'étaler sur le clasico contre le FC Barcelone prévu mercredi à 20h00, à la veille d'un match important au stade de Mestalla, contre le Valence CF: "Je sais que vous y portez un certain intérêt, mais on ne va pas parler de cela", a tranché l'entraîneur.



Pour "ZZ", le match contre Valence sera "compliqué": "C'est une équipe qui joue bien, qui a de bons résultats, qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Nous devrons donner le meilleure version de nous-mêmes, comme toujours", a conclu Zidane.



Au classement du championnat d'Espagne, le Real Madrid talonne le FC Barcelone en tête: chacun compte 34 points, mais avec une victoire en moins pour les Madrilènes