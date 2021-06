Zidane s'emporte contre un journaliste avant de l'emmener loin des caméras (vidéo)

Alors qu'il se rendait au stade du Rayo Vallecano avec son épouse pour assister au match de leur fils Luca, Zinedine Zidane a été abordé par un journaliste qui lui a posé des questions sur sa récente lettre ouverte dans laquelle il expliquait pourquoi il avait quitté le Real Madrid : le manque de soutien du président Florentino Perez.

Ce à quoi Zidane a répondu, agacé après avoir d'abord gardé son calme: "Tu vas continuer à poser les mêmes questions idiotes?"

Le journaliste a rétorqué qu'il ne voulait poser que des questions sur sa lettre ouverte. Zinedine Zidane a alors continué : "Oui, c'est ça. Vas-tu poser les mêmes questions? Ton travail est honteux."

Le journaliste a alors commencé à s'expliquer, puis Zidane l'a coupé et proposé d'aller parler en privé loin de la caméra en le prenant par l'épaule. "Je te connais et tu me connais. Il nous arrive toujours la même chose. Viens ici, arrête, viens ici, viens me parler, vas-y".