Zidane a eu peur: Eden Hazard pas retenu pour le prochain match du Real

Eden Hazard ne fait pas partie de la sélection de Zinedine Zidane pour le match que le Real Madrid jouera jeudi face à Getafe dans le cadre de la 33e journée de Liga. Thibaut Courtois fait par contre partie du groupe merengue.

C'est la seconde fois depuis la reprise du championnat après la crise sanitaire qu'Eden Hazard manque le coup d'envoi d'un match du Real. Le Diable Rouge, opéré à la cheville début mars, avait suivi du banc le match à la Real Sociedad le 22 juin dernier. Dimanche, il a été remplacé à la 63e minute du match à l'Espanyol Barcelone et était sorti en boitillant.

"Il faut rester tranquille, il a passé un certain temps en-dehors des terrains, il est passé par certains difficultés, il faut aller doucement avec lui", a déclaré Zidane en conférence de presse mercredi. "Je n'ai aucun doute sur le fait que Eden sera à nouveau très bien dans peu de temps. "Nous savons le joueur qu'il est, il est fondamental pour nous. Les adversaires le savent également. J'espère qu'ils n'ont aucune intention de faire mal à un joueur. Le rival joue toujours fort contre nous".

Du côté de certains observateurs de la Liga, il semble que le jeu dur proposé par Getafe ait aussi influencé le choix de Zidane. Sujet aux fautes à répétition, il n'aurait pas souhaité voir Hazard se faire matraquer durant 90 minutes. Encore moins après être sorti du match dimanche à l'Espanyol Barcelone en boitillant.

Alors que le FC Barcelone a encore perdu des points mardi face à l'Atlético Madrid, le Real Madrid pourrait s'envoler au classement et compter quatre points d'avance en cas de succès jeudi contre Getafe, qui peut encore croire à la C1. Getafe est cinquième de la Liga et peut encore rêver d'une qualification en Ligue des Champions, puisqu'il compte 5 points de retard (et un match de moins) que le FC Séville, quatrième.