Sacré champion d'Espagne jeudi avec le Real Madrid dès sa première saison dans La Liga, Eden Hazard est bien conscient qu'il n'a pas réellement justifié le montant record de 100 millions d'euros (hors bonus) déboursés par les Merengues auprès de Chelsea l'été dernier pour s'attacher ses services.

Souvent absent en raison de blessures, les premières importantes de sa carrière, le capitaine des Diables Rouges va pouvoir profiter d'une petite trêve prévue par son entraîneur Zinédine Zidane pour "déconnecter un peu": "Maintenant, on va se reposer pendant trois ou quatre jours, et ensuite on va revenir au travail pour la Ligue des champions. Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en pensant uniquement à tout ce qu'on a fait de bien durant cette saison et tout ce qu'elle nous apporté. Ce ne sera pas des vacances, mais un peu de repos. Il faut que l'on déconnecte un peu", a expliqué le Français en conférence de presse après le partage contre Leganés (2-2) dimanche pour le compte de la 38e journée de championnat.

Lors de ce point presse, Zidane a dressé un dernier bilan de l'état de santé de son n°7, non-sélectionné pour ce dernier match de Liga. "Eden a ressenti des gênes dernièrement. Après les matches, il avait des douleurs et ça n'allait pas très bien... J'espère qu'il va complètement récupérer durant cette trêve".

Car le Real est encore engagé en Ligue des champions avec un match retour important à disputer contre le Manchester City de Kevin De Bruyne (défaite 1-2 à l'aller) le 7 août prochain. "Ce fut une saison un peu bizarre, avec tout ce qui s'est passé. La saison est déjà très bonne, mais je pense qu'elle peut être encore meilleure si on se qualifie lors de notre huitième de finale retour de Ligue des champions. Le prochain titre, il faut que ce soit la Ligue des champions, même si ça va être difficile, car nous devons jouer à Manchester City et ils ont une très belle équipe".