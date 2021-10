Zinédine Zidane aurait refusé une offre du club le plus riche du monde

Changement d'ère pour Newcastle et énormes ambitions. Un fonds saoudien s'est officiellement emparé le 7 octobre du club de football du nord-est de l'Angleterre.

Newcastle est ainsi entré dans le cercle des clubs dépendant des immenses fortunes des pays du Golfe, après le passage sous pavillon émirati de Manchester City en 2008 et le rachat du Paris Saint-Germain par le fonds d'investissement qatari QSI en 2011.

Selon des estimations, le club anglais dispose de ressources atteignant les 400 milliards d'euros. C'est 150 de plus que ce dont disposent les Qataris du PSG et 370 de plus que ceux de Manchester City.

Les ambitions du club sont sans surprise immenses. Pour parvenir à atteindre leurs objectifs, les propriétaires se sont mis à la recherche d'un nouvel entraîneur. L'entraîneur Steve Bruce qui est toujours en place s'attend à être remplacé dans les prochains mois.

Selon le média anglais The Mirror, Zinédine Zidane aurait été approché par les dirigeants des Magpies. L'ancien entraîneur du Real Madrid aurait déjà donné une réponse négative, préférant sans doute un autre projet.

Plusieurs pistes sont également évoquées par la presse anglaise. Antonio Conte, Frank Lampard, Steven Gerrard ou encore Lucien Favre feraient partie de la liste. Rien que ça.