Zinédine Zidane évoque le retour d'Eden Hazard après l'opération: "Il est mieux mentalement"

L'attaquant belge du Real Madrid Eden Hazard, blessé à la cheville droite le 22 février, a été opéré avec succès jeudi aux Etats-Unis dans une clinique de Dallas (Texas).



"Hazard a subi ce jour une intervention à Dallas qui a été couronnée de succès pour une fissure au niveau du péroné distal droit", avait indiqué le Real dans son communiqué.

Ce samedi, Zinédine Zindane a évoqué l'état de santé du capitaine des Diables Rouges lors d'une conférence de presse. "J'ai parlé avec lui après sa blessure et également après l'opération pour voir comment il allait. Il était très touché juste après la blessure, mais l'opération lui a fait du bien, il est mieux mentalement", a confié l'entraîneur français. "J'espère qu'il va revenir avec nous rapidement. Il se sent bien. L'opération s'est très bien passée, comme le chirurgien le pensait. Il était content que l'opération se soit bien passée, mais quant à la durée d'indisponibilité, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il sera de retour avant la fin de la saison. J'espère le voir, c'est possible, et j'espère qu'il aura la possibilité de jouer avec nous avant la fin de la saison."