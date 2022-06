Zinédine Zidane fête ses 50 ans: les vidéos de ses plus beaux gestes techniques font le bonheur des internautes (vidéos)

Champion du Monde en 1998, d'Europe en 2000 avec l'équipe de France. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid comme joueur puis comme coach. Des gestes techniques à foisons, des prestations XXL et une personnalité discrète en dehors du terrain, Zinédine Zidane est une légende vivante du ballon rond.

En ce 23 juin, ZZ fête ses 50 ans et les hommages sont nombreux.

À commencer par le compte de l'Euro qui publie une compilation des plus beaux gestes de Zizou dans sa compétition.

L'UEFA n'a pas oublié non plus l'anniversaire de l'ancien n°10 des Bleus. Une belle compilation des plus beaux gestes de Zidane en Ligue des Champions, dont son célèbre but en finale 2002 contre le Bayer Leverkusen.

Bien sûr, comment revenir sur les plus beaux moments de la carrière de Zidane sans parler de sa prestation contre le Brésil à la Coupe du monde 2006. Le Français qui disputait l'un des derniers matchs de sa carrière était en état de grâce et a mis le Brésil de Ronaldinho dans sa poche.

Et en parlant de cette fameuse Coupe du monde 2006, la finale contre l'Italie reste un incontournable dans la carrière du Ballon d'Or. Premièrement, parce qu'il s'agit du dernier match de la carrière du Marseillais. Deuxièmement pour la panenka qu'il a plantée à Buffon, pour donner l'avantage à son équipe. Troisièmement pour son coup de boule, le dernier geste qu'il fera sur un terrain de foot en tant que joueur.