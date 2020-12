Zinedine Zidane pourrait disputer son dernier match sur le banc du Real Madrid ce samedi

Zinédine Zidane, sur la sellette après la défaite du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk mardi en Ligue des champions, a déclaré vendredi ne pas se sentir "intouchable" mais suffisamment "fort pour trouver des solutions".

"Je n'ai jamais pensé que j'étais intouchable. Jamais. Ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, ni en tant que personne", a assuré l'entraîneur français vendredi en conférence de presse, avant le match du Real contre Séville samedi en Liga.

"J'ai fait plusieurs saisons ici, ça a toujours été difficile. Aujourd'hui, parce que c'est le présent, on a envie de dire que c'est le (moment) le plus difficile, c'est comme ça", a écarté "Zizou", serein. "Je me sens fort pour trouver des solutions avec mes joueurs. Demain (samedi), on a une opportunité de faire un grand match contre un grand adversaire" pour inverser la vapeur, a ajouté le technicien.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 5 décembre ?