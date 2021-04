Voici la réaction de Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, vainqueur 2-1 samedi du Clasico face au FC Barcelone comptant pour la 30e journée de Liga, en conférence de presse.

Avec une talonnade sublime pour ouvrir le score, Karim Benzema a propulsé Zinédine Zidane et le Real Madrid vers la première place provisoire de Liga samedi pour la 30e journée, et a infligé une nouvelle désillusion 2-1 à Lionel Messi et au FC Barcelone. "La première période a été pour nous, mais on a souffert sur la deuxième, mais on a mérité notre victoire. On a eu beaucoup d'occasions pour mettre le troisième. On a souffert, certes, parce qu'un match contre une équipe comme celle-ci t'exige beaucoup, comme celui contre Liverpool", a expliqué Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real, en conférence de presse. "On est à la limite physiquement. Mais c'est le football, c'est plus facile quand tu ressors avec trois points. Il va falloir bien se reposer, recharger les batteries, et se dire que mercredi, on va avoir encore un gros match à jouer (en quart de finale retour de C1 contre Liverpool, ndlr). On est vivants dans les deux compétitions, on a envie de se battre, de continuer, et c'est ce que l'on va faire jusqu'à la fin. Et ce n'est pas sans difficultés (...) Mais on a su remonter, renverser la vapeur, se dire qu'en croyant en notre travail, on allait changer tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on n'a encore rien gagné. Ce n'est qu'un match, trois points, ça ne change rien: on est toujours dans la bataille (pour le titre, ndlr), comme les autres équipes. Les critiques? Je ne les regarde pas quand les choses vont bien, je ne les écoute pas quand les choses vont mal".