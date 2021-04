Et si c'était la bonne pour Eden Hazard ? Zinedine Zidane ne cache pas son optimisme

Le retour d'Eden Hazard, samedi soir contre le Betis Séville, a fait naître un bel enthousiasme. Très intéressant pendant les 13 minutes passées sur le terrain, le Belge semble sur le bon chemin. Et ce n'est pas Zidane qui dira le contraire.

Après ses déboires et des difficultés physiques, Eden Hazard espère enfin pouvoir montrer l'étendue de son talent sous le maillot du Real Madrid. Samedi, il a fait son retour à la compétition après un mois d'absence. Une entrée remarquée et remarquable, avec des signaux positifs pendant les 13 minutes passées sur le terrain.

Ce retour, Zinedine Zidane l'apprécie. Le technicien français compte beaucoup sur son numéro 7 pour la demi-finale de Ligue des Champions, face à Chelsea. Un double affrontement très particulier pour Hazard, mais aussi pour Courtois, les deux hommes étant opposés à leur ancien club. Est-ce la bonne pour Hazard ? Zidane semble de plus en plus confiant. "Je ne le vois plus avec des doutes", a lâché le Français en conférence de presse. "Il avait l’air très bien sur le terrain contre le Betis. Pour lui maintenant, la chose la plus importante est de ne pas ressentir ses précédents soucis. Il est bien et est prêt à continuer de la sorte. Nous sommes très heureux qu’il soit de nouveau avec nous, car il va apporter beaucoup à l’équipe".

Eden Hazard devrait être sur le banc demain soir, avec un peu de temps de jeu en perspective. Avant de retrouver progressivement ses gallons de titulaire.