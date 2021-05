Zinédine Zidane va quitter le Real Madrid

D'après de nombreux médias européens spécialisés, l'entraîneur français Zinédine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid.

Le média Sky Sports a révélé l'info très tard dans la soirée de mercredi et la nouvelle a été confirmée par de nombreux médias espagnols tels que les journaux Marca et AS et les radios Cope et Cadena SER.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, l'entraîneur français avait demandé quelques jours de réflexion à sa direction. Il l'aurait donc communiquée très tard dans la soirée de mercredi.

"Il y a des moments où tu dois partir, pour le bien de tous", avait-il d'ailleurs prononcé le 15 mai dernier.

Les rumeurs envoient déjà Zizou à la Juventus Turin, où l'avenir d'Andrea Pirlo paraît très incertain. La presse espagnole, elle, a déjà commencé à chercher les noms de ses possibles remplaçants au Real: Raul, son ancien équipier et autre légende du club aujourd'hui à la tête du Castilla, fait figure de favori, devant Massimiliano Allegri et Joachim Löw.