Zinedine Zidane a décidé de voler au secours du Diable Rouge, pris dans une tempête depuis la demi-finale retour de Ligue des Champions perdue face à Chelsea.

Eden Hazard fait décidément parler de lui. Le Diable Rouge est critiqué en Espagne depuis sa rigolade avec d'anciens coéquipiers de Chelsea, alors que son club venait d'être éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Depuis lors, des rumeurs parlent même d'une vente dès l'été prochain.

Mais en conférence de presse, le coach du Real Madrid, Zinedine Zidane, a décidé de défendre son joueur. Grand fan d'Hazard, il a tout fait pour calmer le jeu. "Eden s’est excusé et a fait ce qu’il fallait", a d'abord affirmé le Français. "Il ne voulait blesser personne, ce qui est la chose la plus importante. Il n’y a rien de plus à faire. Il s’est excusé, auprès de moi, du club, des joueurs… Maintenant c’est fait et il faut se concentrer sur le football. C’est un joueur du Real Madrid. Il va se battre pour le club".

Pour certains, les performances d'Hazard sont indignes. Zidane semble lui plus réservé. "Eden sait ce qu’il doit faire sur le terrain et il va le faire. Jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure de voir le joueur qu’il est vraiment. Je pense qu’il va y arriver. C’est une période compliquée pour lui, mais il est sous contrat avec Madrid et il veut réussir ici. J’espère que bientôt nous pourrons voir le vrai Hazard", a précisé le tacticien madrilène.

Dimanche, le Real Madrid affrontera Séville. Avec, sans doute, Eden Hazard dans le onze.