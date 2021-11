Zlatan Ibrahimovic marque son 400e but contre José Mourinho...qui le félicite à la fin du match (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic est un phénomène à bien des niveaux et celui de sa longévité sportive en fait partie. À 40 ans, le géant suédois régale toujours dans l'un des plus grands clubs de l'histoire, l'AC Milan.

Hier soir, l'ancien joueur du Barça et du PSG a inscrit son 150e but en Serie A, le championnat italien, et son 400e but en championnat, toutes ligues confondues.

Pour passer ce pallier, Ibrahimovic l'a fait à sa manière : avec beaucoup de style. Alors que l'AC Milan affrontait l'AS Rome, les Milanais héritent d'un coup-franc à 30 mètres du but. Ibra prend ses responsabilités et décoche un missile qui transperce la foret de joueurs devant lui pour aller se loger au fond des filets.

Après la rencontre, il a été félicité par José Mourinho en personne. Malgré la défaite de son équipe, Mou n'en a pas tenu rigueur et a tenu à serrer la main du buteur.