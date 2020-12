Mauvaise nouvelle à Milan: Zlatan Ibrahimovic ne rejouera pas avant janvier

L'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic, absent sur blessure depuis le 22 novembre, ne retrouvera pas les terrains avant janvier, en raison d'une nouvelle douleur à un mollet, a-t-on appris vendredi auprès du club.

La star suédoise de 39 ans, remis d'une blessure à la cuisse gauche, préparait son retour sur les terrains pour dimanche, contre Sassuolo, mais il a ressenti à l'entraînement une nouvelle douleur, cette fois au niveau du mollet gauche, selon plusieurs médias italiens.



Le co-meilleur buteur de la Serie A (10 buts, comme Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo) a passé une IRM qui a mis en évidence un épanchement hémorragique au niveau du muscle soléaire, précise l'agence italienne ANSA. "Ibra" manquera donc au moins les deux derniers matches de l'année, contre Sassuolo dimanche puis la Lazio mercredi, a confirmé à l'AFP une source au sein du club lombard. Mais, au vu de la nature de la blessure, il apparaît aussi très incertain pour les premiers matches de janvier, dont le choc contre la Juventus prévu le 6 janvier à San Siro.



Le co-meilleur buteur du Championnat d'Italie (10 buts, à égalité avec Cristiano Ronaldo) s'était blessé à la cuisse gauche à Naples (3-1) le 22 novembre. Il a depuis déjà manqué sept matches (quatre en championnat, trois en Ligue Europa) à la pointe de l'attaque, sachant qu'il en avait déjà manqué quatre en début de saison pour cause de coronavirus.



L'absence de son attaquant vedette n'a toutefois pas été trop préjudiciable à l'AC Milan, toujours leader invaincu de la Serie A, et qualifiée pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Ibrahimovic est revenu en janvier 2020 chez les Rossoneri, et a largement contribué au renouveau d'une équipe dont l'objectif est de retrouver la Ligue des champions en fin de saison.