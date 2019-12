Zlatan Ibrahimovic sera officiellement présenté à Milan ce vendredi

L'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, de retour à l'AC Milan pour six mois, sera présenté à la presse vendredi, a annoncé lundi son club italien.

"Une conférence de presse est prévue le vendredi 3 janvier à 10h00", a précisé le club milanais qui aurait déboursé 3,5 millions d'euros, plus bonus, pour s'assurer les services de l'ancienne star du Paris SG, du Barça et de Manchester United, notamment, avec une option d'une année supplémentaire.

Le joueur aujourd'hui âgé de 38 ans avait déjà passé deux saisons à San Siro, de 2010 à 2012, marquant 56 buts en 85 matches pour l'AC Milan avec lequel il avait remporté un titre de champion d'Italie, en 2011, le 18e et dernier scudetto du club lombard. L'AC Milan occupe une modeste 11e place en Serie A après 17 journées. "Je retourne dans un club que je respecte énormément et à Milan, une ville que j'aime. Je me battrai avec mes équipiers pour changer le cours de la saison. Je ferai tout pour que cela arrive", avait dit l'ancien international suédois à l'annonce de son transfert, en fin de semaine dernière.

En deux ans dans le Championnat nord-américain, Ibra a marqué 54 buts en 58 rencontres pour les Los Angeles Galaxy. En Italie, l'attaquant suédois avait aussi porté les couleurs de l'Inter Milan (trois titres) et de la Juventus Turin (2). Le prochain match de l'AC Milan, après la trêve hivernale, aura lieu le lundi 6 janvier face à la Sampdoria.