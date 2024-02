Foot/C3: tenu en échec (0-0) par Fribourg, Lens déçoit en barrage aller

Malgré le soutien de son stade Bollaert, Lens a été bousculé et tenu en échec par Fribourg jeudi (0-0) lors du barrage aller d'accession en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Non seulement les Sang et Or ne sont pas parvenus à prendre l'avantage lors de cette manche aller, mais ils ont en plus été dominés par le club allemand, dans une meilleure position avant le match retour dans une semaine, qui déterminera le sort de cette confrontation.