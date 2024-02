Francfort s'est montré "trop nerveux et hésitant" d'après son entraîneur Dino Toppmöller

"Évidemment, tout le monde n'est pas en train de célébrer dans le vestiaire", a concédé Toppmöller en conférence de presse d'après-match. "Mais nous avons été très bons en première mi-temps, en produisant de bonnes actions", a-t-il rappelé positivement.

L'Eintracht avait pris l'Union à la gorge en inscrivant deux buts dans les dix premières minutes. Il a semblé perdre pied après avoir concédé le but de Rasmussen, sur une grossière erreur défensive. "Après avoir encaissé un but cadeau, il aurait fallu rester mobilisé", a fait remarquer l'entraîneur allemand. "La réaction devrait être meilleure. L'équipe et les joueurs doivent être plus grands, nous étions trop nerveux et hésitants."