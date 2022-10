Franck Ribéry va "très probablement" prendre sa retraite, selon son agent

(Belga) L'attaquant international français Franck Ribéry, 39 ans, va "très probablement" mettre un terme à sa fructueuse carrière dont les derniers mois ont été perturbés par les blessures avec la Salernitana, a déclaré à l'AFP son agent italien Davide Lippi, confirmant des informations de presse.

"On est en train d'évaluer la question", a déclaré Lippi à l'AFP, estimant que le choix du joueur se porterait "très probablement" sur la retraite. Absent des terrains depuis août avec la Salernitana, qu'il avait rejointe l'année dernière et où son contrat courait jusqu'à juin 2023, Ribéry s'apprête donc à dire stop, rattrapé par des blessures à répétition, notamment des douleurs récurrentes aux genoux, selon le quotidien sportif français L'Equipe. En Italie, le journal Il Mattino rapporte que Ribéry devrait rester à Salerne, où il émargeait à 125.000 euros nets par mois, dans un nouveau rôle aux côtés du staff technique jusqu'en 2024. Il souhaiterait commencer prochainement une formation d'entraîneur. Contactée par l'AFP, la Salernitana a indiqué n'avoir aucune annonce à faire "pour le moment". L'agent historique de Ribéry, Alain Migliaccio, n'était pas joignable dans l'immédiat. Ribéry n'a plus joué depuis une défaite 1-0 contre l'AS Rome le 14 août. (Belga)