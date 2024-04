Franz Beckenbauer aura sa statue devant l'Allianz Arena à côté de celle de Gerd Müller

Elle "doit rappeler la pose élégante et inoubliable du 'Kaiser' comme dirigeant du jeu", explique la Kurt-Landauer Stiftung, fondation reprenant le nom de l'ancien président du Bayern créée en 2017 par des supporters du club, également à l'origine de la statue de Gerd Müller, à l'échelle 1,5 et inaugurée en septembre 2023.

La statue du "Kaiser Franz" sera à l'échelle 1,5 (environ 2,70 mètres). Elle sera moulée sur un socle en forme du losange de Bavière et prendra place à côté de celle de Gerd Müller, meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich et décédé le 15 août 2021 à l'âge de 75 ans.

Le Bayern Munich et la famille de Franz Beckenbauer ont approuvé le projet, a expliqué la fondation, et les supporters du club peuvent participer à son financement par des dons. Les organisateurs tablent sur une inauguration d'ici un an et demi.

Le "Kaiser" et le "Bomber" seront ainsi réunis devant l'Allianz Arena, stade que Beckenbauer a grandement contribué à faire construire du temps où il était dirigeant du Bayern au début des années 2000.