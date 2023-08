Fred quitte Manchester United et rejoint Michy Batshuayi au Fenerbahce

Le milieu de terrain Fred s'est engagé avec le Fenerbahce, a annoncé le club stambouliote dimanche. Après cinq saisons avec Manchester United, le Brésilien a signé un contrat de quatre saisons, plus une en option.

Fred, 30 ans, était arrivé à l'été 2018 en provenance du Shakhtar Donetsk, où il avait remporté trois fois le championnat d'Ukraine (2014, 2017, 2018) et participé à plusieurs reprises à la Ligue des Champions. Dans le nord de l'Angleterre, le milieu axial a disputé 213 matches, marqué 14 buts et remporté la Coupe de la Ligue la saison dernière, mais n'entrait plus dans les plans d'Erik ten Hag.

"Je suis très heureux de venir dans le plus grand club de Turquie, un club avec une grande histoire" a déclaré le principal intéressé sur le site du club. "Je veux en faire partie. Il y a déjà eu de très grands joueurs brésiliens, comme Alex de Souza ou Roberto Carlos. Mes premières impressions sont très bonnes. Tout le monde au club m'a très bien accueilli".