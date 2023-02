Fred Vanderbiest réaliste après le succès à Zulte: "nous n'y sommes pas encore"

"Mais nous n'y sommes pas encore (en finale). On sait que Zulte Waregem ne lâche jamais rien et en plus avec de nouveaux transferts, c'est une autre équipe. On a commencé le match très lentement, comme ces dernières semaines", a analysé Fred Vanderbiest mené très rapidement au score. "On n'a pas de suite trouvé la solution pendant les dix premières minutes. Elles étaient différentes de ce que l'on pensait. Après, nous avons eu vingt bonnes minutes pendant lesquelles nous étions la meilleure équipe sur le terrain, puis nous avons réussi à égaliser. On a perdu un peu le contrôle ensuite. J'ai essayé de réorganiser à la pause pour jouer de manière plus compacte. On a mené 1-2 puis on s'est replié. On a réussi à tenir malgré les blessures et le carton rouge. Nikola Storm (buteur et homme du match, ndlr) était vidé et a dû céder sa place aussi", a ajouté Fred Vanderbiest finalement satisfait de la tournure des évènements grâce à "une mentalité de battants et avec un peu de chance", a-t-il conclu avant un match retour prévu le 28 février derrière les Casernes. "C'est peut-être du 60-40 maintenant pour la finale".