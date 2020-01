Friedhelm Funkel n'est plus l'entraîneur du Fortuna Düsseldorf

(Belga) Lanterne rouge de Bundesliga, le Fortuna Düsseldorf a licencié son entraîneur Friedhelm Funkel mercredi matin. Le technicien allemand de 66 ans dirigeait le club depuis mars 2016.

Funkel a payé cher la mauvaise série de son club, vainqueur d'une seule de ses neuf dernières sorties. La longue trêve hivernale n'a pas inversé la spirale négative du Fortuna, qui s'est incliné 0-1 devant le Werder Brême puis 3-0 au Bayer Leverkusen. Dixième la saison dernière grâce notamment aux performances des Belges Dodi Lukebakio et Benito Raman qui sont partis depuis lors, Düsseldorf occupe la 18e et dernière place en compagnie du SC Paderborn, promu. Les deux formations comptent 15 points, à trois longueurs de FSV Mayence, 15e et virtuel premier sauvé. Friedhelm Funkel, qui avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en juin 2021 il y a quelques semaines, aura officié sur le banc de Düsseldorf à 138 reprises et affiche le bilan de 55 victoires pour autant de défaites ainsi que 28 partages. Le club, qui n'a pas encore annoncé le nom de son nouveau technicien, accueillera samedi l'Eintracht Francfort pour le compte de la 20e journée de championnat. (Belga)