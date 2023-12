Fulham et Castagne sombrent à Newcastle, City rejoint en fin de rencontre

Newcastle, qui disputait cette saison la Ligue des Champions (mais a terminé 4e de son groupe après une défaite 1-2 face à Milan mercredi), a inscrit ses buts en deuxième période grâce à Lewis Miley (57e), Miguel Almiron (64e) et Dan Burn (82e). Les Magpies ont profité de leur supériorité numérique après l'expulsion de Raul Jimenez côté londonien (22e) et remontent à la 6e place du classement (29 points). Castagne a joué 61 minutes et a été remplacé par Rodrigo Muniz.

Dans le même temps, Luton se déplaçait à Bournemouth avec Thomas Kaminski et Albert Sambi Lokonga dans le onze de départ. Le match a cependant été arrêté à l'heure de jeu après le malaise de Tom Lockyer, le capitaine gallois de Luton, victime d'un arrêt cardiaque. La Premier League a indiqué que le match ne reprendrait pas et Luton a expliqué que son joueur était conscient et son état "stable."