Fulham joue un mauvais tour à Arsenal, qui voit Tottenham revenir dans ses talons

Timothy Castagne, qui a disputé toute la rencontre, et ses coéquipiers remontent au 13e rang avec 24 points. Leandro Trossard est quant à lui monté au jeu à la 68e minute pour Arsenal.

Bukayo Saka avait pourtant mis Arsenal aux commandes dès l'entame (5e). Le Mexicain Raul Jimenez a égalisé aux alentours de la demi-heure (29e) et Bobby De Cordova-Reid a permis à Craven Cottage d'exploser (60e) en mettant fin à une série de trois défaites consécutives en championnat.

Dans le nord de Londres, Tottenham a profité du trébuchement de son rival pour revenir à 1 point de celui-ci, et du top-4. Sarr (9e), Son (72e) et Richarlison (80e) ont offert la victoire aux Spurs, malgré la réduction de l'écart de Scott (84e). Ce dernier a inscrit un deuxième but dans les arrêts de jeu (90e+11), annulé pour hors-jeu.

Bournemouth est 12e avec 25 points, 1 de plus que Fulham.