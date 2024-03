Galatasaray arrache sa victoire un assist et un but de Dries Mertens

Avec un Dries Mertens buteur et passeur, Galatasaray a arraché la victoire sur le terrain de Kasimpasa (3-4) lors de la 30e journée de Super Lig en Turquie dimanche. Au classement, Galatasaray reste leader (81 points).

Mertens s'est illustré à la demi-heure de jeu en ouvrant le score pour Galatasaray (27e, 0-1) avant de voir Mauro Icardi égaliser avec un but contre son camp (34e, 1-1).

Dans une fin de match complètement folle, les locaux ont repris l'avantage grâce à Nuno Da Costa (77e, 3-2), Icardi a raté un penalty (81e) mais égalisé deux minutes plus tard (83e, 3-3). C'est finalement Carlos Vinicius, le remplaçant de Dries Mertens, qui a offert la victoire à Galatasaray (90e, 3-4).

En Espagne, Séville a été surpris par le Celta Vigo (1-2) à l'occasion de la 29e journée de Liga. Cette défaite laisse Séville à la 15e place (28 points) du classement soit une longueur devant son adversaire du jour.

Youssef En Nesyri a permis aux Andalous de prendre la rencontre en main (18e, 1-0) mais l'égalisation du Celta est tombée à l'approche du dernier quart d'heure avec un but de Carles Perez (72e, 1-1). Six minutes plus tard, les visiteurs ont pris un avantage définitif grâce à Jorgen Larsen (78e, 1-2).