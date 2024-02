Galatasaray, avec Dries Mertens passeur, enchaîne un cinquième succès de rang

Au classement, les Stambouliotes prennent provisoirement la première place (63 points) à trois longueurs de Fenerbahce qui compte un match de moins.

Galatasaray a ouvert la marque très rapidement avec un but de Victor Nelsson quelques minutes après le coup d'envoi (5e, 0-1). Dries Mertens était à la manœuvre pour le deuxième but de son équipe puisqu'il a parfaitement servi Baris Yilmaz et signé sa cinquième passe décisive de la saison (11e, 0-2).