Gareth Bale appuie la candidature britannique et irlandaise pour organiser l'Euro 2028

Gareth Bale fera partie de la délégation galloise chargée d'appuyer la candidature conjointe de la Grande-Bretagne et de l'Irlande pour organiser l'Euro 2028 de football. La délégation se déplacera avec l'ancien international à Genève en octobre, où sera rendue la décision.

Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du pays de Galles avec 40 buts et recordman de sélections (111) pour les Dragons, Bale a notamment remporté cinq Ligues des Champions avec le Real Madrid au cours de sa carrière. À 34 ans, le néo-retraité a décidé de soutenir son pays dans sa tentative d'accueillir l'Euro 2028 avec l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Irlande.

Dix stades à travers les cinq nations devraient accueillir des matches de l'Euro 2028 en cas de succès: six en Angleterre et les quatre autres partagés entre l'Irlande, l'Irlande du Nord, l'Écosse et le pays de Galles.