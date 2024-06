Gareth Southgate a vu "une amélioration" de l'Angleterre face à la Slovénie

Bien qu'ils n'aient pas réussi à impressionner une fois de plus, les hommes de Gareth Southgate ont terminé en tête du groupe C avec cinq points en trois matchs, grâce au match nul 0-0 entre le Danemark et la Serbie à Munich.

"Je ne pense pas que nous allions passer de la situation actuelle à une victoire trois ou quatre à zéro - ce n'est pas réaliste compte tenu de l'intensité du match", a déclaré Southgate à la chaîne ITV.