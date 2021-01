Gaziantep, malgré un but de Mirallas, loupe le coche

(Belga) Gaziantep a manqué l'occasion de se porter en tête de Süper Lig turque après avoir concédé, dans les arrêts de jeu, un partage sur le terrain d'Erzurum BB (1-1) samedi. Kevin Mirallas a marqué l'unique but de son équipe.

Le Liégeois a rejoint, libre de tout contrat, la Turquie début octobre. Depuis lors, l'ailier de 33 ans a déjà compilé 6 buts et 3 assists. Gaziantep est actuellement 2e du championnat turc avec 28 points après 15 journées. Galatasaray est en tête avec un point de plus et un match de moins. (Belga)