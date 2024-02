Geert Emmerechts a démissionné au Lierse avant la victoire face à Jong Genk vendredi

Geert Emmerechts a démissionné de son poste d'entraîneur du Lierse vendredi avant la victoire 3-1 des Pallieters contre Jong Genk, leur premier succès depuis le 3 décembre, à cause d'une dispute avec les joueurs jeudi à l'entraînement.

Dans son communiqué, le club lierrois précise "prendre acte" de la décision d'Emmerechts. Les assistants Ransford Addo et Bernd Brughmans ont dirigé le match vendredi face à Jong Genk. Un succès qui permet au Lierse de remonter à la 12e place en Challenger Pro League avec 22 points, quatre de plus que Seraing, 15e et premier relégable avant son déplacement au Beerschot dimanche (13h30).

Emmerechts était arrivé au Lierse l'été dernier. Il avait débuté la saison en tant qu'adjoint de Jo Christiaens avant de prendre la relève à la mi-janvier après le départ de Christiaens.