Genk affrontera le CSKA Sofia au deuxième tour

Les Limbourgeois joueront le match aller le 23 octobre à domicile et se déplaceront en Bulgarie pour le match retour le 6 novembre. En cas de qualification pour le troisième tour, le Racing rencontrera les Écossais d'Aberdeen ou les Hongrois de Puskas Akademia avec le match aller en déplacement le 27 novembre et le match retour à domicile le 11 décembre.

La Youth League se déroule sous un nouveau format à partir de cette saison. La voie de la Ligue des Champions reprend les 36 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions, dont le Club Bruges, et chaque équipe disputera six matches. Toutes les équipes seront regroupées dans un seul classement et les 22 premières seront qualifiées pour les seizièmes de finale.