Genk, en infériorité numérique, domine Cukaricki mais termine 3e et est éliminé

Genk s'est imposé face au club serbe de Cukaricki lors de la sixième et dernière journée du groupe D de la Conference League de football, le 3e niveau européen, jeudi à la Cegeka Arena. Les joueurs de Wouter Vrancken sont toutefois éliminés de la compétition puisque le nul entre la Fiorentina et Ferencvaros les relègue à la troisième place du groupe.

En contre-attaque, Fadera a envoyé une frappe sur la barre transversale depuis l'extérieur du rectangle (19e). Le capitaine Bryan Heynen a finalement débloqué le score (22e), frappant des 40 mètres en pleine puissance dans la lucarne adverse. Plus fort dans le jeu et devant au score, Genk a toutefois été réduit à dix après l'expulsion de Matias Galarza (36e), auteur d'un coup de pied au visage de Sambou Sissoko (ex-Courtrai) alors que les deux joueurs étaient au sol.

En deuxième mi-temps, Cukaricki n'a pas réussi à hausser son niveau de jeu et Paintsil a été subtilement trouvé par Bilal El Khannouss avant de dribbler Nemanja Belic, le gardien adverse, et de marquer (57e). Genk était même proche du 3-0 mais le portier serbe a détourné sa tentative (70e).

Dans le même temps, la Fiorentina et Ferencavros ont partagé les points en Hongrie (1-1, ouverture du score hongroise de Kristoffer Zachariassen et égalisation de Luca Ranieri). Le résultat faisait les affaires des deux équipes, mais pas celles de Genk. La Fiorentina est première (12 points) et directement qualifiée pour les huitièmes. Ferencvaros, 2e (10 points), disputera un barrage et Genk, 3e avec 9 points, est éliminé de toutes les compétitions européennes.