Genk espère passer l'hiver européen : "Nous croyons en nos chances"

Genk n'a plus son destin en main avant la dernière journée du Groupe F de la Conference League de football, le 3e niveau européen, jeudi soir. Les Limbourgeois comptent six points en cinq matches dans un solide groupe avant d'affronter les Serbes de Cukaricki (18h45), lanterne rouge avec zéro point.

Genk doit impérativement gagner et espérer aussi une victoire de la Fiorentina (11pts), déjà qualifiée, sur le terrain des Hongrois de Ferencvaros (9pts). Un match nul pourrait cependant très bien arranger les Italiens, certains d'être premiers du groupe, et les Hongrois qui assureraient ainsi leur avenir en Conference League.

"La chose la plus importante pour moi est que nous avons atteint un bon niveau en Conference League. Il sera important de continuer sur cette voie jeudi et de faire un bon match. Nous devons croire en nos chances et les concrétiser", a déclaré l'entraîneur de Genk, Wouter Vrancken mercredi à la veille de la rencontre.