Genk, le Club Bruges et La Gantoise lancent la saison européenne des clubs belges

Genk, mardi au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Club Bruges et La Gantoise, jeudi au 2e tour préliminaire de la Conference League, vont lancer la campagne européenne 2023-2024 des clubs belges cette semaine.

Vice-champion de Belgique, Genk fait son entrée au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions face aux Suisses du Servette Genève. Les vice-champions de Suisse possèdent dans leurs rangs deux vieilles connaissance de la Jupiler Pro League avec Chris Bedia, l'ancien attaquant de Charleroi et Zulte Waregem, et l'entraîneur René Weiler qui a dirigé Anderlecht entre juin 2016 et septembre 2017.

En cas de qualification, les Limbourgeois disputeront le troisième et avant-dernier tour préliminaire et seront repêchés au 3e tour préliminaire de l'Europa League en cas d'élimination. Le match aller est prévu mardi à 20h30 avant le match retour prévu le mercredi 2 août à 19h00 à la Cegeka Arena.