Genk sacré champion de Belgique en U21

(Belga) Le Racing Genk est assuré de remporter le titre de champion de Belgique de football pour les moins de 21 ans (U21), la Reserve Pro League, après sa victoire 1-2 vendredi soir à Charleroi, score acquis au repos.

Les Limbourgeois n'avaient besoin que d'un point pour être sacrés. Les successeurs de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois comptent 53 points en tête du classement. Ils possèdent 6 points d'avance sur Anderlecht qui n'a plus qu'un seul match à jouer. Le Club de Bruges est troisième avec 39 points et le Standard quatrième avec 38 unités. Le top 4 de la compétition espoirs évoluera en 1B lors de la saison 2022/2023. Genk et Anderlecht sont d'ores et déjà assurés d'en faire partie. (Belga)