Genk s'incline contre la Fiorentina , qui s'assure de terminer première

À la suite d'une erreur de Fabiano Parisi, Alieu Fadera s'est retrouvé complétement seul face au gardien toscan mais sa tentative a terminé sur le poteau (5e). Les joueurs locaux ont ensuite pris le contrôle du jeu, sans parvenir à amener trop de danger sur les cages adverses. En fin de première mi-temps, Genk a bien remonté le ballon et Joris Kayembe a lancé Christopher Bonsu Baah, fraîchement entré en jeu après la blessure de Fadera (42e), dans la profondeur. Après un gros effort sur la gauche, Bonsu Baah a retrouvé Kayembe qui a effacé le défenseur adverse sur son contrôle et n'a pas manqué sa finition (45e). La joie des Limbourgeois a été de courte durée puisque la Viola est revenue dans le match juste ensuite, sur corner. Malgré un bel arrêt de Van Crombrugge, Lucas Martinez Quarta a bien suivi et poussé le ballon au fond des filets (45e+4).

En deuxième période, la Fiorentina s'est de nouveau procuré quelques occasions mais le match a définitivement basculé dans le dernier quart d'heure et une faute de Mujaid Sadick dans la surface à la suite d'un déboulé de Michael Kayode sur la droite. Nicolas Gonzalez (82e) a converti sa tentative des 11 mètres et donné la victoire aux Italiens.