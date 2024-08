Genk termine à dix et résiste au retour du Beerschot

Réduit à dix suite à l'exclusion de Mujaid Sadick (77e), Genk a battu le Beerschot 3-4 lors de la 4e journée de Jupiler Pro League, samedi. Grâce à Jarne Steuckers, Toluwalase Arokodare et Carlos Cuesta, les Limbourgeois comptent 7 points (5e). Les buts d'Ewan Henderson, Simion Michez et Derrick Tshimanga n'ont pas suffi aux Rats pour décoller de l'avant-dernière place (1 point).

Chez les visités, Dirk Kuyt a relancé Hervé Matthys et a préféré Marco Weymans à Arjany Martha au latéral gauche. A Genk, Thorsten Fink a enregistré les retours de Bilal El Khannouss des Jeux Olympiques et de Cuesta de blessure. L'Allemand a titularisé Yira Sor et Zakaria El Ouahdi pour la première fois. Cette défense avec des éléments plus expérimentés a été surprise lorsque les Rats ont déplacé le jeu de la gauche vers la droite où Henderson a battu Hendrik Van Crombrugge (7e,1-0).

La défense anversoise n'a pas résisté longtemps et Steuckers a transformé un penalty accordé pour une main de Ryan Sanusi (16e, 1-1). Le Racing a alors fait la différence sur les phases arrêtées. D'abord, sur le développement d'un corner avec un ballon tournant devant le but de Steuckers pour Arokodare (30e, 1-2). Puis, sur un coup franc d'El Khannouss dévié de la tête par Cuesta (40e, 1-3).