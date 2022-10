Genk vient à bout de Courtrai et reste deuxième à 2 points de l'Antwerp

(Belga) Genk s'est joué 2-1 de Courtrai samedi, lors de la 11e journée du championnat de Belgique de football. Paul Onuachu (37e et 79e sur penalty) a réussi un doublé pour les Limbourgeois, Faïz Selemani (58e) avait provisoirement égalisé. Genk reste ainsi à deux longueurs du leader, l'Antwerp.

Marko Ilic, le gardien de Courtrai, s'illustrait à deux reprises en première période, sur une reprise de Bryan Heynen (2e) et sur une frappe croisée de Bilal El Khannous (27e). Il devait ensuite s'incliner sur la tête de Paul Onuachu, à la réception d'un coup franc excentré de Mike Tresor (1-0, 37e). Courtrai égalisait en seconde période grâce à un coup franc de Faïz Selemani (1-1, 58e). Genk réagissait notamment via un tir d'El Khannous de peu à côté (61e). À la 78e minute, les Limbourgeois héritaient d'un penalty pour une main de Kristof D'Haene. Onuachu se chargeait de la conversion, offrant la victoire au KRC (2-1, 79e). Genk signe un 9e succès en 11 rencontres et, avec 28 points, reste 2e, dans le sillage de l'Antwerp (30 points), victorieux 2-0 de Saint-Trond vendredi. Courtrai occupe la 14e place avec 10 points. (Belga)