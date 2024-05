Genoa avec De Winter poursuit sur sa lancée en Serie A

Sassuolo a pris les devants sur penalty par Andrea Pinamonti (31e, 0-1) mais en seconde période, Milan Badelj (56e, 1-1) et un but contre son camp de Marash Kumbulla (36e, 2-1) ont permis au Genoa de renverser le résultat. Sassuolo reste scotché à l'avant-dernière place (29 points), mais grâce aux défaites de Cagliari (33 points,15e) et Empoli et Frosinone (32 points), il peut encore espérer se sauver.

Jackson Tchatchoua est resté sur le banc lors de la défaite 1-2 de Vérone face à Torino. L'Hellas est 14e (34 points) et Torino (10e) rêve encore d'Europe avec ses 50 points, un de moins que Naples (8e).