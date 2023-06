Gerardo Seoane prend la tête du Borussia Mönchengladbach

Seoane avait remporté trois titres de rang en Suisse avec les Young Boys (2019, 2020 et 2021) et la coupe en 2020. Il avait rejoint le Bayer Leverkusen à l'été 2021. Après avoir qualifié le club pour la Ligue des Champions, il avait connu un début de saison 2022/2023 difficile, avec cinq défaites et deux partages lors des huit premières journées et deux défaites en Ligue des Champions, contre le Club Bruges notamment.

Il avait alors été limogé après 56 rencontres à la tête du club de Leverkusen, le 5 octobre 2022, et était resté sans emploi jusqu'aujourd'hui.