Gérone arrache la victoire contre l'Atlético de Witsel et recolle au Real Madrid en tête

Avec Axel Witsel pendant toute la rencontre, l'Atlético Madrid a été battu sur la pelouse de Gérone (4-3) à l'occasion de la 19e journée de championnat d'Espagne, mercredi. Les Catalans recollent au Real Madrid en tête du classement de La Liga grâce à cet exploit, et les deux équipes comptent 48 points avec 15 victoires, 3 matches nuls et 1 défaite après 19 matches. Les Colchoneros sont largués à 10 points, 3e.

La rencontre a débuté sur les chapeaux de roue avec l'ouverture du score précoce de Valery pour Gérone (2e), mais Alvaro Morata a égalisé avant le quart d'heure (14e). Après le deuxième but catalan inscrit par Savio (26e), la première mi-temps a connu une folle issue. Daley Blind a doublé l'écart en faveur de Gérone (39e), et Morata s'est fendu d'un doublé pour le ramener à un but (44e) avant un troisième but, finalement annulé pour hors-jeu (45e+1).

L'ancien joueur du Real n'en avait pas fini et il a égalisé, avec l'aval de l'arbitre cette fois, à la 54e minute en validant au passage son triplé. En fin de match, Ivan Martin a néanmoins libéré les supporters puisqu'il a permis aux siens de ramener trois points dans leur escarcelle, dans le temps additionnel (90e+1).