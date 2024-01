Gérone corrige Séville et reprend provisoirement la tête

Gérone a dominé le FC Séville 5-1, dimanche, lors de la 21e journée du championnat d'Espagne de football et a repris la tête du classement avec un point d'avance sur le Real Madrid, qui compte un match de moins.

Après l'ouverture du score de Séville par Isaac Romero (10e), Artem Dovbyk a mis les choses au point en réalisant un triplé en six minutes (13e, 15e et 19e). Viktor Tsygankov (56e) et Cristhian Stuani (89e) ont alourdi la marque en seconde période.

Avec 52 points, Gérone récupère la première place, prise par le Real Madrid après sa difficile victoire (3-2) sur Almeria dans l'après-midi. Le Real (51 points) a disputé une rencontre de moins en raison de la Supercoupe d'Espagne jouée la semaine passée en Arabie saoudite.