Gianni Infantino juge cet acte de violence "inacceptable", les agresseurs ont été arrêtés

"Sans les arbitres, il n'y a pas de football. Arbitres, joueurs, supporters et staff doivent être en sécurité pour apprécier le match et j'appelle les autorités compétentes à s'assurer que cela soit strictement respecté à tous les échelons", a ajouté le président de la Fédération internationale de football

"Il n'y a absolument aucune place pour la violence dans le football, sur ou en dehors du terrain", a écrit le dirigeant dans un communiqué. "Les évènements ayant suivi le match de la Super Lig turque entre MKE Ankaragücü et Caykur Rizespor sont totalement inacceptables et n'ont pas leur place dans notre sport ou la société."

L'arbitre Halil Umut Meler qui dirigeait une rencontre du championnat de Turquie de première division a été roué de coups lundi par plusieurs hommes, dont le président du club d'Ankaragücü, à l'issue du match entre Ankaragücü et Rizespor (1-1). Le club visiteur avait égalisé dans la temps additionnel (90e+7) provoquant la fureur des dirigeants du club de la capitale qui s'était vu refuser un but quelques minutes plus tôt. Ce grave incident a provoqué la suspension du championnat turc jusqu'à nouvel ordre.

Les auteurs des coups ont été placés en détention, a annoncé mardi le ministre turc de la Justice Yilmaz Tunç. Selon l'agence de presse privée DHA, les trois hommes ont été conduits à la prison de Sincan, en périphérie d'Ankara.

L'infortuné arbitre souffre lui d'un traumatisme crânien.