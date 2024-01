Gianni Infantino réclame un forfait automatique en cas d'actes racistes des fans

Les joueurs de Milan sont finalement revenus pour s'assurer une victoire 2-3 dans le temps additionnel, mais Infantino a déclaré qu'il devrait y avoir des punitions plus sévères.

"En plus de la procédure en trois étapes (match arrêté, match arrêté à nouveau, match abandonné), nous devons mettre en place un forfait automatique pour l'équipe dont les supporters ont commis des actes de racisme et causé l'abandon du match, ainsi que des interdictions de stade dans le monde entier et des poursuites pénales pour les racistes", a-t-il déclaré dans un message de la FIFA sur X.

"La FIFA et le football sont pleinement solidaires des victimes du racisme et de toute forme de discrimination. Une fois pour toutes : Non au racisme ! Non à toute forme de discrimination !