Gift Orban de retour dans le onze de base de La Gantoise, Sven Kums bien présent

Orban était monté au jeu dans les dernières minutes contre l'Union Saint-Gilloise (1-1) dimanche passé, ne cachant pas sa frustration en fin de rencontre. Par rapport au match contre l'Union Saint-Gilloise, le gardien Paul Nardi, les latéraux Noah Fadiga (à droite) et Nurio Fortuna (à gauche) ainsi que le milieu de terrain Pieter Gerkens sont également de retour parmi les titulaires. Incertain, le capitaine Sven Kums occupera bien sa place dans l'entrejeu. Ismaël Kandouss et Tsuyochi Watanabe, en défense centrale, Omri Gandelman, dans l'entrejeu, Malick Fofana, sur l'aile gauche, et Hugo Cuypers, en attaque, complètent le onze base.

L'entraîneur gantois Hein Vanhaezebrouck doit notamment se passer de Julien De Sart, malade, et des blessés Archie Brown et Hong Hyun-seok.