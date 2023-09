Gill Swerts attend "beaucoup de dynamisme" de ses joueurs contre le Kazakhstan

Swerts, 40 ans, a vécu sa première semaine au Centre national de Tubize en tant que sélectionneur des espoirs. "C'était une très longue semaine. Une semaine nécessaire pour apprendre à connaître les joueurs et le staff. Et la collaboration a été bonne", a confié l'ancien défenseur dimanche.

Le Kazakhstan semble un adversaire abordable pour entamer un groupe qui comprend aussi Malte, la Hongrie, l'Écosse et, surtout, l'Espagne. "Mais il n'y a pas de match idéal dans le football international. Tu as vu que l'équipe première a eu un match difficile hier en Azerbaïdjan et l'Italie a fait 1-1 en Macédoine du Nord. Il n'existe plus de match facile", a prévenu le sélectionneur. "Il faudra de la concentration, de l'intensité, trouver le bon espace au bon moment pour créer le danger, tout en gardant en tête qu'ils peuvent être dangereux en contre. Nous devrons aborder la rencontre en étant très concentrés et le rester jusqu'au coup de sifflet final.