Gill Swerts fier de "la superbe réaction" de son groupe après la défaite contre l'Écosse

Le sélectionneur des espoirs Gill Swerts était fier de ses troupes à l'issue du partage des espoirs contre l'Espagne (1-1), mardi à Louvain, dans le cadre des qualifications pour l'Euro U21 2025. "J'aurais signé pour ce résultat avant la rencontre", a-t-il commenté, même s'il a semblé pendant le match que la victoire était possible.

"J'ai demandé à mes joueurs d'essayer de casser des lignes et trouver l'espace dans le dos, plutôt que de jouer dans le milieu de terrain où nous étions sous pression." La montée de Kazeem Olaigbe sur le côté gauche, notamment, a mis à mal le bloc espagnol. "Nous devions chercher la profondeur et leur faire mal sur les flancs. Les changements ont été dans ce sens", a expliqué Gill Swerts.

Un point de gagné ou deux de perdus, alors? "Les deux", a répondu le sélectionneur. "Ils faisaient tellement bien tourner la balle en première mi-temps. Les garçons devaient travailler dur et ils l'ont fait, tenant le bloc même si nous ne sommes pas habitués à jouer sans ballon", avant une deuxième période mieux gérée, et ce grâce à un ajustement à la mi-temps.

Il demeure un peu d'amertume après un tel combat contre les favoris du groupe. "C'est un peu triste de marquer et de ne pas avoir su protéger notre avance", a concédé le sélectionneur. "Dans les vestiaires, les garçons sont partagés entre déception et joie, car ils sentent qu'il y avait quelque chose de plus à aller chercher."

Par rapport à la défaite en Écosse, "le groupe a superbement réagi. Cela aurait été injuste de repartir avec 0 point sur 6." Le résultat face à l'Espagne rassure et fait du bien, avec un plan qui a marché. "Mais ça aurait encore mieux marché si nous avions pris les trois points", a conclu Swerts en souriant.